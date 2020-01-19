Erzurum'da "İklim Eylem Planı" çalıştayı yapıldı

19.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:32

Erzurum'da tarım, orman ve arazi kullanımının verimini artırmaya yönelik "İklim Eylem Planı" çalıştayı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan çalıştaya, kamu kurumlarından yöneticiler, konunun uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve TEMA İl Temsilciliği paydaşlığında iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin ele alındığı çalıştayda bugüne kadar yapılanlar da ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç'ın başkanlık ettiği çalıştayda, tarım, orman, çayır ve mera alanlarının korunma, kullanma dengesinin önemine değinildi.

Çalıştayda, konutlarda enerji verimliliğinin artırılması, su havzalarındaki yapılaşmalar, katı ve sıvı atıkların depolanmasıyla işlenmesine bağlı kaynak kullanımları detaylı olarak anlatıldı.

Kaynak: AA