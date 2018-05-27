Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı

Erzurum'da iki aşiret arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. İftar saatinde başlayan kavgaya polis TOMA aracı ile müdahale etti. Olayda 2'si polis 17 kişi yaralandı.

KAÇIRDIKLARI KIZIN KAFASINI KALDIRIM TAŞIYLA KIRDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

İftar saatinde Erzurum'un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana gelen olayda, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı sopalı, silahlı kavga çıktı.

KAVGAYA 200 KİŞİ KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

200'e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya ilk müdahale eden iki polis yaralandı. Sol bacağı kırılan ve kafasından yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇEVİK KUVVET VE TAKVİYE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araçların da kurşunların hedefi olduğu kavgada polis TOMA ile müdahalede bulundu.

2'Sİ POLİS 17 KİŞİ YARALANDI

2'si polis toplam 17 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Gerilimin devam ettiği mahallede polis geniş güvenlik tedbiri aldı.