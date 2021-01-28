Erzurum'da husumetli ailelere silah temin etmeye çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı

Erzurum'da, kırsaldaki husumetli ailelere silah temin etmeye çalıştığı ileri sürülen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesinde evinde bulundurduğu silahları kırsaldaki husumetli ailelere satmaya çalıştığı belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından zanlının evinde yaptığı aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu