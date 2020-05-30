Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı-EK
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Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı-EK

Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı-EKKIZ KAÇIRMA SONRASI BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENMİŞKöseler Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardında yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası olduğu öğrenildi.

30.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:47

Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı-EK

KIZ KAÇIRMA SONRASI BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENMİŞ

Köseler Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardında yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası olduğu öğrenildi. Güneş ailesinin kızı Fatma'nın, Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız'a kaçtıktan 6 ay sonra intihar etmesi iki tarafı karşı karşıya getirdi. Genç kızın intiharı sebebiyle birbirlerini suçlayan aileler için ilçenin ileri gelenleri barış yemeği düzenlendi. Yemek sonrası barışan iki tarafın arası yeniden bozuldu. Dün de Yıldız ailesine ait atların Güneş ailesine ait çayıra girmesi sonrası tarafların arasındaki gerginlik büyüdü. İki aile arasındaki gerginliğin ardından bugün olayın gerçekleştiği ileri sürüldü.

TEHDİT EDİLİNCE DİLEKÇE VERMİŞ

Olayın ardından konuşan Muhammet Yıldız, olayın sebebinin kız kaçırma olduğunu söyledi. Kız kaçırma sonrası iki ailenin arasının gerildiğini anlatan Muhammet Yıldız, 'Gelin kaçtıktan sonra araya giren insanlar iki aileyi barıştırdı. Ancak ailesinin baskısı sebebiyle gelin 5-6 ay sonra intihar etti. Bunun üzerine iki ailenin arası yeniden bozuldu. 4-5 gün önce Güneş ailesinin Bursa'dan gelen bir oğlu amcam Sıddık Yıldız'ı tehdit etmiş. Bunun üzerine amcam Çat'ta ilgili yerlere dilekçe vermiş. Ayrıca bu çocukların Bursa'da olan babaları da aranarak olay anlatılarak çocuklara sahip çıkması istenmiş. Bugün sabah ta amcamın kapısına gelen 4 kardeş köyün dışına çağırmışlar. Gel orada kozlarımızı paylaşalım demişler. Kardeşin biri çıkmış 2 si hayvan otlatıyormuş. Silah sesleri duyulunca onlar kaybolmuş. Ölenlerden biri Yıldız 4'ü Güneş ailesindenö diye konuştu.

Bu arada olay yeri incelemesinin tamamlanmasından sonra 5 kişinin cenazesi araziden traktörlerle alındı. Çat Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla 5 kişinin cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı-EK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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