Erzurum'da horoz dövüştüren ve kısıtlamayı ihlal edenlere 30 bin 488 lira ceza
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Erzurum'da horoz dövüştüren ve kısıtlamayı ihlal edenlere 30 bin 488 lira ceza

Erzurum'da horoz dövüştüren ve kısıtlamayı ihlal edenlere 30 bin 488 lira ceza
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum'da horoz dövüştürdükleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 12 şüpheliye 30 bin 488 lira ceza uygulandı.

Erzurum'da horoz dövüştürdükleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 12 şüpheliye 30 bin 488 lira ceza uygulandı.

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandilli Mahallesi'nde horoz dövüştürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ile söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüşü yaptıranları suçüstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı iki horozun sahibi G.S. ve E.K'ye 12 bin 488 lira ceza uygulayan ekipler, söz konusu alanda bulunan 12 kişiye de kısıtlama kurallarını ihlal etmekten toplam 18 bin lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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