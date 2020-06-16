Erzurum'da hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı
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Erzurum'da hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı

Erzurum'da hırsızlık olaylarına karışan 9 kişi yakalandı.

Erzurum'da hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı
16.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:05

Erzurum'da hırsızlık olaylarına karışan 9 kişi yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 9 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Haziran ayı içerisinde Erzurum'un 8 farklı mahallesinde 4 ayrı otomobil, resmi kurumdan 40 bin TL değerinde su tesisat malzemeleri, iş yerinden 60 bin TL değerinde 29 adet cep telefonu, 40 bin TL değerinde oto teybi ve inşaat malzemesi çalındı. Olay sonrası Erzurum Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Lalapaşa, Üniversite, Kurtuluş, Mumcu, Dadaşkent, Hüseyin Avni Ulaş, Kırmacı, Yunus Emre Mahallelerinde resmi kurum, iş yeri ve oto hırsızlığı olayında Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi 9 kişi tespit edildi. Hırsızlık olayları ile ilgili Ö.S.Ç., S.A., A.K., C.M.D., L.K., Ç.Ş., S.T., Ü.Ç. ve O.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında tanzim edilen evraklarla birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri sonucu 4 şahıs tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerden çalmış oldukları 4 ayrı Otomobil, resmi kurumdan çalmış olduğu 40 bin TL değerinde su tesisat malzemeleri, iş yerinden çalmış oldukları 60 bin TL değerinde 29 adet cep telefonu, 40 bin TL değerinde oto teybi ve inşaat malzemesi elde edilerek ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlularla ilgili çalışmaların artarak ve titizlikle devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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