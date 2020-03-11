Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
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Erzurum, Güncel

Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik

Erzurum'da 'hijyenik' seferberlikERZURUM Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçları ve duraklar başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda ilaçlama seferberliği başlattı.

11.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:49
Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik

Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçları ve duraklar başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda ilaçlama seferberliği başlattı.

Vatandaşlara ulaşım hizmeti veren araçların baştan aşağı temizlendiği Erzurum'da, otobüslerle birlikte yolcuların bekleme yaptıkları tüm duraklar da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen çalışmada, ilaçlama faaliyetlerinin periyodik aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Belediye olarak virüsle mücadele adı altında ulaşım vasıtaların tümünü ilaçlayarak daha sağlıklı bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu ortamda bakteri ölçen aletlerle bakteri miktarını belirleyip, buraların ilaçlanıp ilaçlanmadığını tespit ediyoruz. Gerek belediye, gerekse halk otobüsleri, servisler elden geçiriliyor. Bunun yanı sıra otobüs duraklarını ilaçlıyoruz. Yılda 20 kez olmak üzere 20 günde bir ilaçlamayı hedefliyoruz. Arzumuz toplu bulunulan yerleri hijyenik olarak daha iyi bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz. Erzurum'da hedefimiz sağlıklı bir ortam oluşturmak, vatandaşlarımızı daha hijyenik ortamda ulaşımlarını sağlamak" diye konuştu.

Virüsle ilgili gelişmeleri yazılı ve görsel medyadan takip ettiklerini belirten Hikmet Karaca adlı vatandaş, son olarak Türkiye'de bir kişinin hastalığa yakalandığını öğrendiklerini söyledi. Temizliğe çok dikkat ettiklerini belirten Karaca, "Dinimiz zaten temizliği emrediyor. Temizlik imandan gelir. Bu hastalığın da ön önemli tedbirlerinden biri temizlik. Temizliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Aşkale ilçesinde öğretmenlik yaptığını belirten İlvenur Saygın ise, temizliğe önem verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Temizlik olmazsa, virüs oluşur. Bütün virüslerin sebebi kirlilik. Temiz olursak bence korunabiliriz. Ben tedbir olarak bol bol ellerimi yıkıyorum. Uzmanların söylediği gibi temizliğime, insanlarla ilişkilerime dikkat ediyorum. Uzmanlar tokalaşmanın tehlikeli olduğunu söylüyorlar."

Virüsten korunmak için hijyenin önemine dikkat çeken Kadri Gülalmaz da, "El yüz ve bedeni temiz tutmak lazım. Çevremize de dikkat etmeliyiz. Sadece kendi temizliğimizi değil, çevremizi de temiz tutmamız gerekiyor. Öncelikle çocuklar ve yaşlılara özen göstermek gerekiyor. Ben sürekli ellerimi yıkıyorum, uzmanların dediği gibi 20 saniye sürüyor. Ayrıca alkol bazlı sıvılarla da ellerimizi temizliyoruz" diye konuştu.

Virüsten korktuğunu, ancak temizliğe iş yerinde ve evde önem gösterdiğini söyleyen Melisa Çolak ise, "İş yerinde ıslak mendil türü şeylerle ellerimizi temizlerken eve gittiğimizde ise bol sabunla yıkıyorum" dedi.

Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik

Kaynak: DHA

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Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik

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