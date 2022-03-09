Erzurum'da hentbol heyecanı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan Okullar arası Yıldızlar Hentbol Türkiye Yarı Final Müsabakaları başladı. Turnuvanın açılış seremonisi Aziziye Spor Salonu'nda yapıldı.

2021-2022 Okul Sporları kapsamında Erzurum Hentbol Türkiye Yarı Final Maçlarına ev sahipliği yapıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte organize ettikleri Hentbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakalarının açılış seremonisi Aziziye Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk açılış konuşması yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, Erzururum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in selamlarını kafilelere ileten Öztürk, Cesaretin, mertliğin,samimiyetin, sadakatin kalesi Erzurum'un kış sporlarında Türkiye'nin başkenti olduğunu söyledi. Tüm katılımcı illere ve sporculara başarı dileklerini ileten GSİM Müdürü Birdal Öztürk, "Sizleri ilimizde ağırlamaktan ve görmekten son derece mutluyuz. İnşallah maçlardan arta kalan zamanlarınızı şehrimizin tarihi, kültürel mekanlarının yanı sıra spor tesislerimizi gezip görme şansı bulursunuz. Buradan hak eden takımların Türkiye finallerine gideceğine inanıyoruz" dedi.

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan Ortaokul Yıldızlar Hentbol Türkiye Yarı Finallerine 8 kız 8 erkek takımı olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Şampiyonaya kızlarda; Artvin Gazi Ortaokulu, Bingöl 100. Yıl Ortaokulu, Erzurum Cumhuriyet Ortaokulu, İstanbul Cevizli Ortaokulu, Mardin Cahit Zarifoğlu İ.H. Ortaokulu, Sivas Lütfa Abay Ortaokulu, Tokat M. Akif Ortaokulu ve Trabzon Bener Cordan Ortaokulu katılıyor.

Erkeklerde ise Bingöl İnönü Ortaokulu, Elazığ Doğukent Ortaokulu, Giresun Mehmet Gürel Ortaokulu, Gümüşhane Gazipaşa Ortaokulu, Siirt Orgeneral Salih Omurtak Ortaokulu, Trabzon Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu ve Van Sempaş Ortaokulu şampiyonluk mücadelesini veriyor.

Bu arada şampiyonanın açılış törenlerine Aziziye Kaymakamı A.Kadir Çelik, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ö. Faruk Töremen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Aziziye Milli Eğitim İlçe Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı ile diğer davetliler katıldı. Erzurum GSİM Spor Şube Müdür Vekili Birgül Kaçuk ile Hentbol İl Koordinatörleri Orhan Aksoy ile Sibel Atan, Milli Eğitim İl Koordinatörlerinden Aytekin Gültekin, GSİM Okul Sporları Servisinden Cemalettin Baytak ile Muhammet Mavibaş da açılış seramonisinde yer aldı.

Açılış seremonisinin ardından Hentbol Türkiye Yarı Final Maçları Aziziye Spor Salonu ile Bilkent Koleji Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla başladı.

Erzurum'u kızlarda Antrenörler Selim Muti ile Muhammet Macit yönetimindeki Oltu Cumhuriyet Ortaokulu temsil ediyor. - ERZURUM