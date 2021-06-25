Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da iki ayrı olayda jandarma ekipleri tarafından büyükbaş hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da iki ayrı olayda jandarma ekipleri tarafından büyükbaş hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 18 şüpheli şahsa yönelik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Karayazı, Horasan ve Pasinler ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 20 adreste eş zamanlı yapılan aramada; 234 gram bonzai, 101 gram kubar esrar, 19 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 235 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 36 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 17 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet çalıntı büyükbaş hayvan, 2 adet kulak küpesi basma aparatı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aşkale ilçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Erzurum ili Aşkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1002 gram bonzai ele geçirildi.

Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Askeriyeye ait arazide ineklerinin otlatılmasına izin verilmeyince köprüye çıktı
Askeriyeye ait arazide ineklerinin otlatılmasına izin verilmeyince köprüye çıktı
Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı
Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:40:35. #1.14#

title