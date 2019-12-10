Erzurum'da, "Haydar Aliyev'i Anma" programı düzenlendi

10.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:34

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat Bölümü, Otağ Derneği, Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ve Türk Dünyası Kulübü işbirliğiyle, "Haydar Aliyev'i Anma" programı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, burada yaptığı konuşmada, iki millet tek devlet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak değerlere sahip olduğunu aktardı.

Azerbaycan'ın bugünlere gelmesinde Aliyev'in, attığı adımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Guluyev, dünya ülkeleri arasında gelişen ve büyüyen ülkenin mimarının herkes tarafından tanındığını kaydetti.

Bağımsızlığı kazanmanın ve tam anlamıyla yaşamanın temellerinin Aliyev tarafından atıldığını vurgulayan Guluyev, şöyle konuştu:

"Yıllar önce Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev'in yaptıkları sayesinde bugün gençlerimiz dünyanın dört bir yanına yayıldı ve eğitim görüyor. Atılan o adımlar sayesinde şuan ülkemizin askeri alanda güçlenmesi sağlandı. Eğitim alanında önemli bilim adamlarının yetişmesi sağlandı. Dünyaya karşı duruşumuzun arkasındaki isim olan Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev'i anlamak ve onun yolunda ilerlemek bizlerin tek hedefidir. onu anlamak ve anlatmaya bir program yetmez ama gençlerimize elimizden geldiğince onu anlatmaya devam edeceğiz. İki millet, tek devlet olarak bizler üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Adıgüzel, tarih bölümü öğretim üyesi Dr. Savaş Eğilmez ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut programda Haydar Aliyev'in hayatı hakkında kısa sunumlar yaptı.

Kaynak: AA