Erzurum'da hayat dondu

14.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:59

Hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da adeta hayat dondu. Çeşmelerin şadırvanların buz tutuğu kentte vatandaşlar "Donirih ağabeyi gıgırik kesildik" diye konuştu.



Gündüz hava sıcaklığının eksi 14 dereceye, gece ise 20 derecenin altına düştüğü Erzurum'da hayat buz kesti. Yayalar sokakta yürümekte güçlük çekerken, çok sayıda araç soğuktan dolayı dondu.



Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da Meteoroloji yetkilileri fırtına ve don uyarısında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA