Erzurum'da hava trafiği arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Mart dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Mart dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 442, dış hatlarda 33, toplamda ise bin 475 olarak kaydedildi. İl Havalimanında uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında arttı

3 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Mart ayları toplamında 189 bin 522 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 187 bin 781 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Bir önceki yıla göre havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayısı yüzde 43 oranında artış kaydetti

3 Aylık Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2021 yılının Ocak - Mart döneminde bin 266 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 11'i dış hat, bin 255'i de iç hat üzerinden kaydedildi. Erzurum hava limanından kaydedilen ticari uçak sefer sayısı 2020'ye göre yüzde 14'lük artış gösterdi, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 8'lik düşüş görüldü

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda bin 737, dış hatlarda 35 ton olmak üzere toplam bin 772 ton yük taşındı. 2020 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından bin 606 ton iç hat, 35 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan bin 633 ton yük taşınmıştı.

Mart Ayında Hava Yolunu Kullanan Kişi Sayısı 7 Milyonu Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Mart ayında toplam 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rapora göre havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 76, dış hatlarda 22 bin 537'ye ulaştı. Mart ayında üst geçişler ile toplam 89 bin 680 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895 olurken, dış hat yolcu trafiği ise 2 milyon 489 bin 609 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile toplam 7 milyon 57 bin 609 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük trafiği mart ayında iç hatlarda 43 bin 858 ton olurken, dış hatlarda 183 bin 384 tonla toplamda 227 bin 232 ton olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda 2 Milyonu Aşkın Yolcuya Hizmet Verildi

İstanbul Havalimanı'nda mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 741, dış hatlarda 12 bin 721 olmak üzere toplamda 17 bin 462'ye ulaşırken, bu iniş-kalkışlarda iç hatlarda 561 bin 980, dış hatlarda 1 milyon 650 bin 690 olmak üzere toplamda 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi. Ocak, şubat, mart aylarını kapsayan üç aylık verilere göre ise, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 136 bin 825, dış hatlarda ise 59 bin 236 oldu. Böylece 3 aylık periyotta toplam 238 bin 448 uçak trafiği kaydedildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 650 bin 240, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 16 bin 365 olduğu kaydedilirken, bu dönemde direkt transit yolcular ile toplam 17 milyon 677 bin 767 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu 3 aylık dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 118 bin 865 ton, dış hatlarda 481 bin 568 ton olmak üzere toplamda 600 bin 433 tona ulaştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı