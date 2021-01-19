Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
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Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü

19.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:48
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) yaşamını yitirdi.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) yaşamını yitirdi. Koca ailesi hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. 

Kaza, dün Horasan ilçe çıkışında meydana geldi. Sarıkamış yönüne giden Uzman Çavuş Asil Koca yönetimindeki 06 BDH 909 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uzman Çavuş Asil Koca'nın eşi Pakize Koca ve oğlu Toprak Ege Koca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asil Koca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

HASTANEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Sarıkamış Jandarma Komando Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Asil Koca'nın, eşi Pakize Koca'yı Erzurum'daki hastanede tedavi ettirdiği ve dönüş yolundayken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Koca ailesinin cenazeleri, bugün uçakla Erzurum'dan memleketleri Çorum'a gönderildi.


Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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