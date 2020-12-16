Erzurum'da hapis cezası ile bazı suçlardan araması bulunan 38 kişi yakalandı
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Erzurum'da hapis cezası ile bazı suçlardan araması bulunan 38 kişi yakalandı

16.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:19
Erzurum'da hapis cezası ile bazı suçlardan araması bulunan 38 kişi yakalandı

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranması olan 20 zanlı yakalandı.

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranması olan 20 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayı içerisinde bazı uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Aralarında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi, ekiplerin başarılı çalışmasıyla tek tek yakalandı.

Polis ekipleri, ayrıca çalışmalarda ismi çeşitli suçlara karışan ve aranması olan 20 zanlıyı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan hükümlüler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:25:12. #1.14#
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