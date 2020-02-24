Erzurum'da "Halk Oyunları İl Birinciliği" yarışması düzenlendi

24.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:48

Erzurum'da, okullar ile kulüpler arası "Halk Oyunları İl Birinciliği" yarışması gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF), Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'da gerçekleştirilen organizasyona, kentteki farklı ilkokul ve liseden 32 ekip katıldı.

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş halk oyunları yarışmasında dereceye girmek için mücadele eden öğrenciler, yarışları izlemek için gelen aile ve vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

Yarışların ardından başarılı olan okul ve kulüplere ödül ile madalyaları verildi.

THOF Erzurum İl Temsilcisi Mürsel Kayhan, yarışların ardından yaptığı açıklamada, önceki yıllara oranla yarışmacı ekiplerin sayısının iki katına çıktığını bildirdi.

Öğrencilerin Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş oyunlarına ilgi göstermesinin gurur verici olduğunu ifade eden Kayhan, katılımcılara, öğretmenlere ve öğrencilerin ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda başarı gösteren ekipler, Erzurum'u Türkiye'deki şampiyonalarda temsil edecek.

Kaynak: AA