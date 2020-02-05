Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
Haberler » Güncel » Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1) - Haber

Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

ERZURUM'un Horasan ilçesinden yolcu halk otobüsü, Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

05.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:30
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

ERZURUM'un ilçesinden yolcu halk otobüsü, Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler