Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
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Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

05.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:01
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Erzurum Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi 'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yaklaşık 20 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

(Sefa Tetik - Şahap Çakır/İHA)

Kaynak: İHA

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: Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
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