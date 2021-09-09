Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, U.N, R.E, M.A.K. ve O.Ç. saklandıkları ikametlerinde gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinden U.N, güvenlik güçlerinin baskın yapma ihtimaline karşı evinde önceden hazırladığı gizli bölmede polisin dikkati sayesinde bulundu.

İkametlerde yapılan aramada, 2 silah, 17 cep telefonu, sahte kimlik kartları, çok sayıda flash bellek, sim kart, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve halen örgüt adına faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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