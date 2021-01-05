Erzurum'da hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uymayan kişileri foto kapan ele verdi

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçak avlanan kişi ile arkadaşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne ait foto kapanla tespit edildi.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçak avlanan kişi ile arkadaşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne ait foto kapanla tespit edildi.

DKMP ekipleri, sorumluluk alanında yasa dışı avcılığın önlenmesi ve yaban hayatının korunması için faaliyet ve denetimlerini sürdürüyor.

Yaban hayatı izlemek için devlet avlaklarında kurulan foto kapanları bir süre önce inceleyen ekipler, Kovid-19 kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, eli tüfekli bir kaçak avcı ile yanındaki bir kişinin, İspir ilçesinin Moryayla Devlet Avlağı'nda dolaştığını tespit etti.

Foto kapana yakalanan şahısların kimlik bilgilerini emniyet birimleriyle tespit eden DKMP, kaçak avcıya Kara Avcılığına Muhalefet'ten, jandarma ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesti.

Kaçak avcının yanındaki kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç