Erzurum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye ilçesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiyeye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu