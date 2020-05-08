Erzurum'da hafif şiddetli deprem
08.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:48
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 2,7 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiKandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 10.27 sularında merkez üssü Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesinde 2,7 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 2,7 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 10.27 sularında merkez üssü Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesinde 2,7 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA