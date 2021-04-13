Erzurum'da gül gibi sergi
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Erzurum'da gül gibi sergi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da gül gibi sergi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Resim Kulübü öğrencilerinden Bahtınur Gül'ün iki hafta gibi kısa bir sürede çizdiği 25 resim sergilendi.

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Resim Kulübü öğrencilerinden Bahtınur Gül'ün iki hafta gibi kısa bir sürede çizdiği 25 resim sergilendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri Korona virüs (Covid-19) Pandemisinde bile faaliyetlerine devam ediyor. Palandöken Gençlik Merkezi Resim Kulübü üyelerinden Bahtınur Gül de önemli bir etkinliğe imza attı. Gül, 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde çizdiği 25 resmi Palandöken Gençlik Merkezi'nde sergiledi. Kara kalem çalışması büyük ilgi gören Bahtınur Gül, sergi acıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve resim kulübü üyeleri sergiye yoğun bir ilgi gösterdi. Çeşitli çizimlerin yer aldığı resim sergisinde kendi tasarımları olan eserler dikkat çekti. İlk sergi heyecanını yaşadığını ifade eden Bahtınur Gül, çocukluktan beri hayali olan bu sergiyi açma fırsatı veren Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok'a teşekkür etti.

İki hafta gibi kısa bir süre içerisinde tamamladığı 25 eseri sergi haline getiren Bahtınur Gül'ü tebrik eden Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, "Resim kulübü öğrencilerimizden Bahtınur Gül'ün iki haftalık süre içerisinde 25 eser ortaya çıkararak açmış olduğu sergi yoğun ilgi gördü. Kendisini tebrik ediyorum. Sergiye katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Covid-19 tedbirleri kapsamında sergide maske ve mesafe kuralına riayet edildi. - ERZURUM

Erzurum'da gül gibi sergi
Erzurum'da gül gibi sergi
Erzurum'da gül gibi sergi
Erzurum'da gül gibi sergi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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