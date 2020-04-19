Erzurum'da gönüllülerden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için 15 bin siperlikli maske Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (YAKMEK) eğitim alan gönüllülerin ürettiği 15 bin siperlikli maske, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine dağıtıldı.

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (YAKMEK) eğitim alan gönüllülerin ürettiği 15 bin siperlikli maske, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine dağıtıldı.

Yakutiye Belediyesinin, kadınlar ile gençlere mesleki beceri edindirmek amacıyla açtığı ve gönüllü kursiyerlere eğitimlerin verildiği YAKMEK, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini desteklemek amacıyla siperlikli maske üretimine başladı.

Bu kapsamda kentin Gez Mahallesi'ndeki merkezinde 12 gönüllü ile iki hafta süren çalışmanın ardından üretimi gerçekleştirilen 15 bin siperlikli maske, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine dağıtıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, maske üretimine çalışmalarını yoğunlaştırarak devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye olarak salgının başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığı devletimizin refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda ürettiğimiz siperlikli maskeleri ilgili birimlere dağıttık. Türkiye olarak bu dönemde iyi bir kriz yönetimi sergilemekteyiz. Şüphe yok ki uzun soluklu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile ülkemize kazandırılan 'şehir hastaneleri' bu olayın az sorunla yürütülmesinin en önemli faktörlerinden biridir."

İlçeye bağlı mahallelerde 96 kişilik dezenfeksiyon ekibinin aralıksız görev yaptığını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz özellikle toplu yaşam alanları başta olmak üzere, cami, otogar, AVM, park ve bankalar, basın büroları, eczaneler, hastaneler ve meskenlerde dezenfeksiyon yaparak koronavirüse karşı etkin bir mücadele sergilediler. Neredeyse bütün evlere, apartmanlara tek tek girilerek dezenfekte işlemi tamamlanmıştır. Koronavirüsle mücadele kapsamında gidilen ev ve işyerlerine maske, eldiven ve dezenfeksiyon solüsyonundan oluşan setler dağıtıyoruz. Ekiplerimiz 'sağlığınız bizim için önemli' yazan siperlikli yüz maskelerini ilgili meslek mensupları ve vatandaşlarla buluşturmaya devam edecektir."

Kaynak: AA