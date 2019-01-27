Erzurum'da Gönüllü Vatandaşlar Doğaya Yem Bıraktı

Erzurum'da bir gurup gönüllü, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için temin ettikleri et ve yemleri doğaya bıraktı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret eden gönüllü vatandaşlar daha sonra yaban hayvanları için temin ettikleri et ve yemleri Çat yolu üzerinde doğaya bıraktı.

Gönüllülerden Hakan Karaca, kar ve dondurucu soğuklarda hayvanların aç kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hayvanlara emek ve sevgi gösterilmesi gerektiğini belirten Karaca, şöyle konuştu:

" Oluşan kış şartları sebebiyle kar yağışı sonrası bölgedeki köpekler ve yaban hayvanları aç kalıyor. Temin ettiğimiz et ve yemleri hayvanların yemeleri için bırakıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA