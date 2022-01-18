Erzurum'da gönüllü gençlerden hasta çocuklara moral ziyareti - Haberler
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Erzurum'da gönüllü gençlerden hasta çocuklara moral ziyareti

Erzurum'da gönüllü gençlerden hasta çocuklara moral ziyareti
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da bir grup gönüllü genç, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir grup gönüllü genç, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Palandöken Gençlik Merkezindeki bir grup gönüllü genç, hastanenin çocuk hastalıkları servisinde tedavi gören çocukları ziyaret edip, çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklara maske, bere ve bileklik hediye etti.

Gönüllü gençler, etkinlik kapmasında tiyatro ve müzikal gösterisi ile de hasta çocukların yüzünü güldürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, gönüllü gençlerin düzenlediği bu anlamlı etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamız ve hastane başhekimimiz, Palandöken Gençlik Merkezi'mizin çocuklarımız için yaptığı farkındalık için çocuk hastalıkları servisinin kapılarını açtılar. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz hasta çocuklarımıza güzel bir moral aşıladılar. Bu farklı etkinlikten ötürü kendilerini kutluyorum."

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, gençlik, Erzurum, Güncel, Haber

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