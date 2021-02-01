Erzurum'da "gençler" Barış Manço'yu yaptıkları kardan adam ve seslendirdikleri eserleriyle andı
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Erzurum'da "gençler" Barış Manço'yu yaptıkları kardan adam ve seslendirdikleri eserleriyle andı

01.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:54
Erzurum'da

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli gençler, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun, vefatının 22. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli gençler, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun, vefatının 22. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirdi.

Kentte bir süre önce Terminal Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına taşınan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Manço'yu vefatının 22. yılında anmak için bir araya geldi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, gençler merkezin önünde Manço'nun anısına kardan adam yaptı.

Müzik eğitmenleri ve genç müzisyenler ile hep bir ağızdan Manço'nun "yaz dostum" şarkısını seslendiren gençler, yaptıkları dev kardan adamın eline gitar vererek, çekildikleri hatıra fotoğraflar ile etkinliği sonlandırdı.

AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, Manço'nun bir dönemin çocukları ve gençler için idol olduğunu ifade ederek, eserlerinin hala büyük beğeniyle dinlendiğini söyledi.

Barış Manço'yu rahmetle andıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz müzik grubumuzla ortak bir etkinliğe imza atarak Barış Manço'yu ölüm yıl dönümünde andılar. 'Yaz dostum' şarkısı ile de etkinliğimizi ölümsüzleştirdik. Bu güzel ve anlamlı etkinlikten ötürü gençlik liderlerimizi ve gönüllü gençlerimiz ile müzik kulübümüzü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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