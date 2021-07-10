Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
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Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi

Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum'da ilk kez 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi.

Erzurum'da ilk kez 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları'na Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, büyük erkek ve büyük kadınlar kategorisinde yarışan sporcular dereceye girmek için ter döktü. Federasyon tarafından Bölge Eleme Atışları Erzurum'un da içinde bulunduğu 7 bölgede düzenleniyor.

Geleneksel Okçuluk Federasyonu Eğitim Kurumu Üyesi ve Erzurum İl Temsilcisi Fatih Özbayraktar, "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından 7 bölge de yapılan organizasyonlardan bir tanesi de Erzurum'da yapılmaktadır. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün tesislerinde bu organizasyon yapılmakta. Doğu ve Güneydoğu bölgesinden gelen illerin yaklaşık 100 üzerinde sporcunun katılımıyla minikler, yıldızlar, gençler, büyük erkek ve büyük kadınlar kategorilerinde sporcular yarışıyor. Burada dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na girmeye hak kazanacaklar. Erzurum'da ilk kez yapılıyor, pilot bölgelerden bir tanesi. Tarihi ve kültürü yaşatma anlamında önemli bir organizasyon" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi
Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' düzenlendi - Haberler Spor
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