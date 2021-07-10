Erzurum'da geleneksel okçuluğun Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Erzurum'da, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunca düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı.

Erzurum'da, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunca düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı.

Kazım Karabekir Stadı Kampüsü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 Nolu Çim Sahası'nda düzenlenen organizasyona, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden 100'ün üzerinde sporcu katıldı.

Erzurum'da ilk kez düzenlenen organizasyonda, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere erkek ve kadınlarda sıralama atışları gerçekleştirildi.

Atışlarda geleneksel elbiseler giyen sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Özbayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yedi bölgede yapılan organizasyonlardan birinin Erzurum'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Özbayraktar, yarışma sonucunda dereceye giren sporcuların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklarını aktararak, "Bu yarışma Erzurum'da ilk kez yapılıyor ve Erzurum pilot bölgelerden bir tanesi oldu. Erzurum'un tanıtımı, tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak için son derece önemli bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf