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Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

23.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:10
Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide 'ın deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından 'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.


Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent meydanına kadar yürüyen taraftalar kutlamaların ardından dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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