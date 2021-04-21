Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
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Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu

Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

ERZURUM'da hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 2 katlı evin çatısı, yola uçtu.

ERZURUM'da hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 2 katlı evin çatısı, yola uçtu. Araç trafiğine kapanan yol, çatının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan, gece yarısı etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle merkez Yakutiye ilçesi Dolambaç Sokak'ta 2 katlı bir evin çatısı yola uçtu. Uçan çatı, evin önündeki ağaca kırıp, elektrik direğine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevre güvenliği aldı. Ekiplerin çalışmasıyla çatının kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını söyleyen Hanım Yeşilyurt, "Evde kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz. Gün yeni aydınlanıyordu. Büyük bir gürültü koptu. Ben evin üzerimize yıkıldığını sandım. Koşup kapıya çıktığımda çatının düştüğünü gördüm" diye konuştu.METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yetkilileri dün yapılan yazılı açıklamada, 21 Nisan Çarşamba günü özellikle sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'ın doğusunda güney lodos ve güneybatıdan kuvvetli ve yer yer hızı 50 ile 70 kilometreye varan fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini, kuvvetli rüzgar ve fırtına çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini bildirdi. Yetkililer ayrıca meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşıda dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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