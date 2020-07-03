Erzurum'da FETÖ üyeliğinden yargılanan eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
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Erzurum'da FETÖ üyeliğinden yargılanan eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgütün sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması"nda yer aldığı ve ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınıp hakkında dava açılan Muş'un eski Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden yargılanan eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
03.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:54

Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgütün sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması"nda yer aldığı ve ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınıp hakkında dava açılan Muş'un eski Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özkan ile avukatları katıldı.

Sanık Özkan, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 2009'da girdiği sınavda 23 kişilik kontenjandan 21 kişinin yazılı sınavı kazandığını anlatan Özkan, şunları ifade etti:

"Ben bu sınavdan elendim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kazanan kişilerin hepsinin ihraç edildiğini görünce referansımın olmadığına ve bu örgütle alakam olmadığına sevinmiştim. İlçe Emniyet Müdürü ile görüşmem bu örgütle alakam olduğunu göstermez. 2018'de hakkımda düzenlenen raporda ByLock kullandığım tespit edilmemesine rağmen daha sonra kullanılan raporda kullandığım kabul edilmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Terör örgütü üyesi olmadığım açıktır."

Son sözü sorulan Özkan, beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özkan'a önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis verilmesini kararlaştırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, ardından sabıkasız oluşu nedeniyle cezasında indirime gittiği Özkan'a 6 yıl 3 ay hapis verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün sözde "Erzurum büyük bölgesi mülkiye yapılanması" içerisinde yer aldığı iddiasıyla açığa alınan Ahmet Özkan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydediliyordu.

Özkan'ın ikametinde ve makamında yapılan aramalara yer verilen iddianamede, bir mekanda yemek yerken çekilen fotoğrafta masanın üzerinde örgütün üst düzey yöneticisi Reşit Haylamaz'a ait kitap bulunduğu ve örgütle bağlantılı öğrenci evi olduğu değerlendirilen mekanda diğer örgüt üyeleri ile çekilmiş olduğu değerlendirilen birçok fotoğrafın bulunduğu belirtiliyordu.

İddianamede, sözde Erzurum mülkiye imamı olduğu tespit edilen "Birol" kod adlı B.Ö'nün kullandığı ByLock hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesinde söz konusu ID'ye bağlı isimsiz kullanıcıların tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı, aynı ID'ye bağlı başka bir hesabın kullanıcı adının "vedat2016" olduğunun tespit edildiği, Özkan'a ait nüfus kaydı araştırmasında sanığın Esat ve Vedat isminde çocuklarının olması ve Vedat'ın 2016 doğumlu olmasından dolayı söz konusu ByLock hesabının Özkan tarafından kullanıldığının tespit edildiği kaydediliyordu.

B.Ö'nün ByLock hesabından mülkiye imamının kullandığı hesaba "Abi Şenkaya Ahmet çocuk ismi istiyor. Erkek ismi. Oğlunun adı Esat, bilgilerinize" şeklinde mesaj attığı, bunun üzerine imamın "Vedat" ismini verdiği ifade edilen iddianamede, Özkan'ın da bunun üzerine 1 Mart 2016'da dünyaya gelen oğluna bu ismi verdiği aktarılıyordu.

İddianamede, Özkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Manşet

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