Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı
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Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:16
Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı

tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışmasıyla FETÖ/PYD Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında arama kaydı bulunan Y.T., A.Ş., B.Ç., E.Ç. ve N.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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