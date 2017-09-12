Erzurum'da Fetö/pdy Davası

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski mübaşir Akın Polat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Polat katıldı.



Sanık Polat, savunmasında, "Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Polat'a verilen cezayı, suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olması nedeniyle artırdı.



7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması kararlaştırılan Polat'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler dikkate alınarak cezası 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.



Mahkeme heyeti, sanık Polat'a verilen cezanın ertelenmesini kararlaştırdı.