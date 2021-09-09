Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda halen FETÖ terör örgütü faaliyetlerine devam eden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda halen FETÖ terör örgütü faaliyetlerine devam eden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında adli mercilerce kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan ve halen terör örgütü faaliyetlerine devam eden 4 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan U.N. isimli şahsın ikametinde güvenlik güçlerinin olası operasyonlarına karşı yakalanmamak amacıyla saklanmak için önceden hazırladığı zula tabir edilen bölme içerisinde polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Düzenlenen operasyon neticesinde 2 adet silah, 17 adet cep telefonu, sahte kimlikler, flash bellek, sim kart, hard disk gibi dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - ERZURUM

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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