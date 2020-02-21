Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı

21.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:58

2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklerle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 17 polis memuru gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından; 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 polis memuru gözaltına alındı.



Şüpheli 17 kişi bugün Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA