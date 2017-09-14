Erzurum'da "Fetö'nün İl Abisi" Davası

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem polis yapılanması il abisi" olduğu, topladığı himmet ve personel hakkındaki bilgileri örgütün yurt dışındaki sorumlularına gönderdiği ve ByLock kullandığı öne sürülen eski Milli Eğitim maarif müfettişi tutuklu sanık Yasin Şenğül'ün yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şenğül, avukatı Harun Işık ve tanık Y.Ö. katıldı.



Tanık Y.Ö. beyanında, FETÖ içinde yer aldığını ve görev yaptığını söyledi.



Düzenli olmamakla birlikte havaalanı grubundaki polislere sohbet verdiğini aktaran Y.Ö, "Üstüm konumunda olan ve kendisinden talimat aldığım Hüsnü Cemal Keleş sohbet verenlerin bir araya geldiği sırada beni sanıkla tanıştırdı. Tanıştırdığında il sorumlusu Hamza isimli kişinin yerine gelen il abisi olarak tanıştırdı." ifadelerini kullandı.



Y.Ö, sonraki süreçte sanıkla yine bir araya geldiğini belirterek, şöyle devam etti:



"İl abilerinin katılacağı bölge toplantısı yapılacaktı. Asıl hizmet görevlisinin işi çıkmasından dolayı Keleş beni eve gönderdi. Görevim toplantıdaki kişilere çay hazırlamaktı. Toplantıya katılanları görmedim. Bir ara toplantıya ara verildi. Sanığı burada ara verildiğinde gördüm. Sanık beni ilk başta hatırlamadı. Kendimi tanıttıktan sonra bana grubumun olup olmadığını sordu. Ben de yeterli bilgim olmadığı için grubumun olmadığını söyledim."



Sanık Şenğül, savunmasında tanığı tanımadığını, ifadelerinin çelişkili olduğunu ileri sürerek beyanlarını kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yasin Şenğül'ün, uzun yıllar FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması içinde görev aldığı, etkin pişmanlıktan faydalananların beyanlarına göre FETÖ/PDY içinde 2015 yılına kadar Muş'ta görev yapan komiser yardımcıları grubunda görevli "imam" olduğu bilgileri yer alıyor.



Şenğül'ün terör örgütü adına yaptığı eylemlerden dolayı yükselerek tayin gördüğü ve örgütün 'Erzurum mahrem polis yapılanmasında il abiliği'ne kadar yükseldiği aktarılan iddianamede, Şenğül'ün haklarında soruşturma yürütülen örgütün ildeki imamlarının da sorumlusu olduğu iddia ediliyor.



İddianamede, Şenğül'ün örgüt içinde ildeki en üst sorumlu mertebeye yükseldiği, öğretmenlerden topladığı himmet ve personel hakkındaki bilgi ve belgeleri yurt dışındaki örgütün liderine ve üstlerine aktardığı belirtiliyor.



Hücre tipi yapılanmaya giden örgütte her bir gruptan sorumlu sözde müdür yardımcısının görevlerinden birinin de bilgi ve belge toplamak olduğu belirtilen iddianamede, flash belleklerde saklanan bu bilgilerle belgelerin bazı kişilerin açıkları ve hatalarını da içerdiğine işaret ediliyor.



İddianamede, örgüt mensuplarının bu bilgi ve belgeleri biriktirilip, isimsiz, imzasız mektuplar sayesinde ilgililere gönderip istenmeyen kişiler hakkında idari ve adli soruşturmalar açtırıp yerine örgüt üyelerinin gelmesi için çalışmalar yaptığı yer alıyor.



Şenğül'ün de kendisine bağlı Hüsnü Cemal Keleş ve Alparslan Yiğit'e toplattığı bilgiler ile himmet adı altındaki paralarla 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbede aktif rol aldığı, topladığı bilgileri "bilgi-belge sorumlusu" olarak görevlendirdiği kişiler vasıtasıyla kullandığı belirtilen iddianamede, Şenğül ve örgüt mensuplarının şikayet ettikleri kişilerin ya da kamu görevlilerinin boşalttıkları yerlere kendi elemanlarını getirtip darbenin hazırlanmasında aktif rol oynadığı ifade ediliyor.



İddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock kullanıcısı" ve sözde "Erzurum polis yapılanması lideri" olarak kaydedilen Yasin Şenğül'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek"ten de 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapse çarptırılması talep ediliyor.