Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
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Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı

Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Palandöken Belediyesi hem gelenekleri yaşatmak hem de çocukların buruk bayram geçirmesini engellemek amacıyla faytonla Arafalık hediyesi dağıttı.

Erzurum Palandöken Belediyesi hem gelenekleri yaşatmak hem de çocukların buruk bayram geçirmesini engellemek amacıyla faytonla Arafalık hediyesi dağıttı. Hediyeleri gören çocuklar yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu'nun başkenti Erzurum'un merkez ilçesi Palandöken'de çocukların Arife günü ve bayram sabahında halk dilinde 'Arafalık' toplayamamaları, Korona yasakları nedeniyle buruk bir şeker bayramı geçirmelerine neden olacak. Erzurum Palandöken Belediyesi hem gelenekleri yaşatmak hem de çocuklar buruk bayram geçirmesin diye faytonla Arafalık hediyesi dağıttı. Arafalıklar ise fıstık, çikolata ve şekerlerden oluşuyor.

Çocukların buruk geçen bayramlarını şenlendirmek istediklerini belirten Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "İki senedir bayramlarımız virüs nedeniyle buruk geçiyor. Erzurum'da her sene yaptığımız bir geleneğimiz vardır. Bayramdan bir gün önce arafalık dağıtmak. Çocuklar kapı kapı dolaşırlar ev sahipleri de onlara arafalık ikram ederler. Bunların içinde ise çocukların ilgisini çekecek bir takım şeyler bulunur. Oyuncaklar, şeker, fıstık, çikolata gibi malzemeler içinde yer alır. Ne yazık ki iki bayramdır kısıtlamalar nedeni ile bunları yapamıyoruz. Bizde palandöken belediyesi olarak ev ev dolaşarak arafalık dağıtıyoruz. Bir millet olabilmek için geleneklerimizi yaşatmamız gerekiyor. Bizde en azından geleneklerimizi yaşatmak için buna devam ediyoruz. Çocuklarımızın kısıtlamalar nedeniyle buruk geçen bayramlarını şenlendirmek için çalışıyoruz" dedi. - ERZURUM

Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı
Erzurum'da faytonla 'Arafalık' hediyeler dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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