Erzurum'da evlerindeki çocuklara çikolata ve şekerlemeden oluşan "arifelikler" dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da evlerindeki çocuklara çikolata ve şekerlemeden oluşan "arifelikler" dağıtıldı

Erzurum'da evlerindeki çocuklara çikolata ve şekerlemeden oluşan 'arifelikler' dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da çocukların geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladığı "arifelikler", bu kez Palandöken Belediyesi ekiplerince miniklere ulaştırıldı.

Erzurum'da çocukların geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladığı "arifelikler", bu kez Palandöken Belediyesi ekiplerince miniklere ulaştırıldı.

Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla süsledikleri faytonla, çikolata, yer fıstığı, fındık, ceviz ve çeşitli şekerlemelerin yer aldığı paketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklara mahalle mahalle dolaşarak dağıttı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlamalar nedeniyle birçok bayram geleneğini icra edemediklerini söyledi.

Salgından önce çocukların bayram arifesinde kapı kapı dolaşıp "arifelik" topladığını anlatan Sunar, şöyle konuştu:

"Millet olabilmek için geleneklerimiz önemli. Bu şuuru ayakta tutabilmek gerekiyor. Hem çocuklarımızın kısıtlamalar nedeniyle buruk geçirdikleri bayramlarını şenlendirmek hem de geleneklerimizi devam ettirebilmek için bu uygulamamıza 2 yıldır kapı kapı dolaşarak devam ediyoruz. Herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Son Dakika: Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti
Son Dakika: Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum'da evlerindeki çocuklara çikolata ve şekerlemeden oluşan "arifelikler" dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:41:05. #1.16#

title