Erzurum'da evden altın ve para çalan zanlı polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir evden çok miktarda altın ve para çaldığı öne sürülen şüpheli, polisin 104 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta Şükrüpaşa Mahallesi Kaçmaz Sokak'taki bir evden hırsızlık yapılması üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çevredeki güvenlik kameralarının 104 saatlik görüntüsünü izleyen polisler, şikayetçi kişinin komşuları, ikametine girip çıkan akraba ve yakınlarını da incelemeye aldı.

Ekipler, söz konusu incelemeler ve araştırmalar sonucu daha önce iş yerinden, otodan ve evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen ve hakkında 12 ayrı suç kaydı bulunan olayın şüphelisi Yakup Ç. üzerinde yoğunlaştı.

Polis ekipleri, bir süre teknik ve fiziki takibe aldıkları Yakup Ç'yi belirlenen adreste yakaladı. Ekipler, evden çalınan 8 altın bilezik, altın halat zincir, altın çerçeveli gremse, 2 nişan yüzüğü, birinin içinde 3 çeyrek altın bulunan 2 bileklik, 60 cumhuriyet altını, zincirli çeyrek altınlı küpe, 8 çeyrek altının yanı sıra 32 bin 800 lirayı zanlının sakladığı bölümde buldu.

Ziynet eşyası ve ele geçirilen para polislerce sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yakup Ç. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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