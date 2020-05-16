Erzurum'da evde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı Erzurum'un Oltu ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir bölümü yıkılan evdeki 2 kişi hafif yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir bölümü yıkılan evdeki 2 kişi hafif yaralandı.

Özdere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Hacı Pala ile 80 yaşındaki eşi Emine Pala'nın evinde bilinmeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

Pala çifti, patlamanın etkisiyle bir kısmı çöken iki katlı evin beton yığınları arasında kalarak hafif yaralandı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri, yaşlı çifti enkaz altından kurtardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA