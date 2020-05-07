Erzurum'da evde kalanlara online spor hizmeti sunulacak

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdür Fuat Taşkesenligil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan sporcular ile vatandaşlara yönelik sosyal medya üzerinden spor etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdür Fuat Taşkesenligil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan sporcular ile vatandaşlara yönelik sosyal medya üzerinden spor etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır insanların evlerinde kaldığını anımsattı.

Hem sporcuların hem de vatandaşların evde kaldıkları süre içerisinde spor yapmalarını amaçladıklarını belirten Taşkesenligil, şöyle konuştu:

"Olimpiyat ve dünya şampiyonasına hazırlanan sporcuların da antrenmanlarını bu şekilde yapmaya çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatıyla online spor hizmetini başlattık. Bu çalışmayla hem sporcularımızın spordan kopmamalarını hem de evde kalan yaşlı ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Taşkesenligil, 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak atletizm ve teması olmayan branşlarda, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde antrenmanlara başlanacağını vurgulayarak, "Daha sonraki süreçte bakanlığın belirlediği branşlarla çalışmalarımız başlayacak. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak antrenmanlarını yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Online spor etkinliklerinin, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 13.00 -15.00 saatlerinde yapılacağını dile getiren Taşkesenligil, etkinliğin Instagram üzerinden gsbyakutiyegm sayfasından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA