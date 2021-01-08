Erzurum'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Erzurum'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

08.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:08
Erzurum'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evde çıkan yangında 91 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evde çıkan yangında 91 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Yalnız yaşayan Binali Tören'in Yazalı Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında cansız bedenine ulaşılan Tören'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Ayas

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