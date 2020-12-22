- Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum sabah saatlerinde başlayan kar yağışının artmasıyla beyaza büründü. Kar yağışını hasretle bekleyen bazı vatandaşlar ise heyecanlarını gizleyemedi.

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürürken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine giderken olumsuz etkilendi. Vatandaşların kaldırımda yürürken kaymaması için belediye çalışanları cadde üzerlerinde kar kürüme çalışmaları yaptı. Öte yandan uzun zamandır etkili kar yağışı bekleyen bazı Erzurumlu vatandaşlar ise heyecanlarını saklayamadı.

Uzun zaman sonra kar yağdığı için heyecanlandıklarını belirten vatandaşlar, "Bugün 22 Aralık, güne kar yağışı ile başladık. Uzun zamandır kar yağmıyordu hasret kalmıştık kar yağışına. Bizde sabah saatlerinde işe gidebilmek için arabamızı temizledik. Biraz çileli bir iş olsa da yine de özlemiştik bu heyecanı Erzurum'a kar yakışıyor diyebiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ