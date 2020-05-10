Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
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Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü

Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
10.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:08

Erzurum'da, meslekten ihraç edilen uzman çavuş, baldızı ve bacanağını tabancayla vurarak öldürdü.

Erzurum'da, meslekten ihraç edilen uzman çavuş, baldızı ve bacanağını tabancayla vurarak öldürdü.

Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtindeki bir apartman önüne gelen ve meslekten ihraç edildiği belirtilen eski uzman çavuş M.T. (41), henüz belirlenemeyen nedenle 25 LE 192 plakalı araçtaki bacanağı F.Ö. (27) ile baldızı H.Ö'ye (29) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden aracın sürücü koltuğundaki F.Ö. ile araçtan dışarı çıkan eşi H.Ö. yaralandı.

Yaralılardan F.Ö. olay yerinde öldü. H.Ö, ise ambulansla kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Saldırının ardından polis ve savcı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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