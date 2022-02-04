Erzurum'da eşiyle kavga ederken araya giren baldızını bıçaklayan kişi tutuklandı - Haberler
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Erzurum'da eşiyle kavga ederken araya giren baldızını bıçaklayan kişi tutuklandı

AA, Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum'da eşiyle kavga ederken araya giren baldızını bıçaklayan kişi tutuklandı

Erzurum'da ayrı yaşadığı eşiyle kavga ederken araya giren baldızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da ayrı yaşadığı eşiyle kavga ederken araya giren baldızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

M.H.G, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Y.G, baldızı A.A. ve çocuğu ile Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde karşılaştı.

Eşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.H.G, çocuğunun önünde bıçakla eşi Y.G'ye saldırdı.

Kavgada araya giren A.A, bıçak darbeleriyle elinden hafif yaralandı.

Olay yerinden uzaklaşan M.H.G, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemler sonrasında hakimliğe çıkarılan zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Yakutiye, Erzurum, kavga, Güncel, Haber

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