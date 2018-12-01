Erzurum'da Engellilerle İlgili Araştırma Kitaplaştırıldı

Erzurum'da engellilerle ilgili yapılan 6 aylık çalışma sonucunda elde edilen veriler, "Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu" adıyla kitaplaştırıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, konseyin, kent tarihinde ilk kez yapılan çalışmayla, "Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu Projesi" adı altında bir kitap çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, engellilerin durumunun sosyal ve bilimsel gerçeklere uygun olarak araştırılıp raporlaştırıldığı ve 6 aylık çalışmada elde edilen bulguların "Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu" adıyla kitaplaştırıldığı aktarıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, açıklamada yer alan ifadelerinde, kentte ilk olan ve uzun uğraşlarla hazırlanan kitabın en önemli çalışmalarından olduğunu vurguladı.

Keleşoğlu, projenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilimsel ve sosyal kriterlere uygun olan araştırma raporumuz şehirde engellilere hizmet edecek yetkililer için bir kılavuz niteliğindedir. Araştırma raporumuzla şehrimizde yaşayan engelli sorunlarını, çözüm önerilerini, engelli istatistiklerini ve engelli sayılarını gün yüzüne çıkardık ve Erzurum'daki somut engelli gerçeğine ulaşmış olduk."

"Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'u engelli"

Proje ile kentteki engelli profilinin kapsamlı olarak araştırıldığına işaret eden Keleşoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Araştırma sonuçlarına göre Erzurum'da 42 bin 975 engelli bulunmaktadır. Ülkemizdeki engelli nüfusunun, toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,29'dur. Buna göre ülkemizde 8 milyon 431 bin 937 kişi, engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bu sayıya engellilerin anne babasını da eklersek 30 milyondan fazla insanımızın bu durumdan etkilendiği söylenebilir. Çünkü engellilik hiç şüphesiz sadece bu problemi yaşayan bireyle sınırlı değil, ailesini ve yakın çevresini, başta ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen çok yönlü bir sorundur. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisince yürütülen 'Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu Projesi' başarı ile tamamlanmış olup elde edilen bilgi ve bulgular rapor halinde kitapta sunulmuştur."

Proje kapsamında, Erzurum merkezde, 229 engelli birey ile engelli bireylerin aile üyelerinden oluşan 201 birey olmak üzere 430 kişiye ulaşıldığını aktaran Keleşoğlu, proje kapsamında engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sosyal, ekonomik ve günlük yaşam sorunlarının araştırıldığını kaydetti.

Keleşoğlu, araştırma sonucu engellilerin temel insani hizmetlerden yararlanma durumları ve engelli bireye sahip ailelerin aldıkları sosyal desteklerin belirlenerek çözüm önerilerinin sunulduğunu ifade etti.