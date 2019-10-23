Erzurum'da engellilere 'Tüketici Hakları' semineri

23.10.2019 14:08

Erzurum'da Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Ticaret İl Müdürlüğünce engelli bireylere yönelik "Tüketici Hakları" ile ilgili seminer verildi.

Tebrizkapı Sosyal Tesisleri'nde yapılan seminerde "Engelliler, Engelsiz Haklarını Dinliyor" temalı bilgilendirme seminerine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, kent konseyi meclis başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Tan ve engelliler katıldı.

Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada yaptığı konuşmada, "Tüketici ne kadar dikkat ederse etsin bazen hatalı ürünler çıkabiliyor. Bu durumda satıcı firma zorluk çıkarırsa tüketici hakkını aramalıdır." dedi.

Bu tür ürünlere yönelik hataların bildirilmesi gerektiğini ifade eden Tan, "Bu sorunlar karşısında 'Alo 175 Tüketici Hattı'nı arayabilirsiniz. Ürün alındığında mutlaka fatura yada fiş alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA