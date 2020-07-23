Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti Erzurum'un Aziziye Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti sunuyor.

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti sunuyor.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye binası içerisinde oluşturulan kuaför salonunun, ilçede ikamet eden engelli ve kimsesiz vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Engellilik durumuna göre evlerde de bizzat hizmet vereceklerini ve tüm bunları ücretsiz yapacaklarını ifade eden Orhan, "Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi, her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Saç ve sakal tıraşı hizmetlerinin verildiği kuaförlük biriminin engelli vatandaşlarca memnuniyetle karşılandığını söylemek istiyorum." dedi.

Orhan, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar, tek tek evlerinde ziyaret edilerek saç ve sakalları tıraş ediyor. Bunların yanı sıra evinden çıkabilecek durumda olan vatandaşlarımız için de kuaför salonumuzu hizmete açtık." diye konuştu.

Orhan, salonun sağlık ve hijyen açısından sürekli temizliğinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA