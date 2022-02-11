Erzurum'da enerji dolu temaslar

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan ve beraberindeki encümen üyesi belediye başkanları Erzurum'da bir dizi temasta bulundu.

Aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Birlik Başkanı Osman Zolan, heyetiyle birlikti Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı da ziyaret etti. Vali Memiş, kabulünde enerjinin dünya için taşıdığı öneme ve bu yönde Türkiye'de yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Erzurum'un sadece jeotermal enerji kaynaklarıyla değil, aynı zamanda güneş enerjisi potansiyeline de sahip olduğunu dile getiren Memiş, yerel yönetimlerin bu potansiyelleri katma değere dönüştürme gayreti içerisinde olduklarını memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Birlik Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Aydın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'ndan oluşan heyet, Erzurum Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Başkanvekili Fevzi Polat'la bir araya gelen Zolan ve encümen üyesi belediye başkanlarına, Erzurum'daki çevre ve enerji yatırımları konusunda bilgiler verildi.

Aziziye Belediyesi'nin enerji yatırımları

Enerji Kentleri Birliği'nin bir sonraki durağı ise, Aziziye Belediyesi oldu. Belediye başkanlarından oluşan heyet, birliğin aynı zamanda Encümen Üyesi olan Başkan Muhammed Cevdet Orhan tarafından karşılandı. Makamında ağırladığı konuklarına Aziziye ilçesinde hayata geçirilen enerji yatırımlarına dönük bilgiler veren Başkan Orhan, "Erzurum'da sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturma ve bunları yatırıma dönüştürme noktasında birbirinden farklı projeler yürütüyoruz. Termal yatırımlarımızı hizmet alanı çok daha geniş bir perspektifte gerçekleştiriyor, ilçemizi termal turizmin yanı sıra sağlık turizminin de merkezi haline getirmeye gayret ediyoruz. Yine termal ve biokütle enerji destekli seralar kurduk ve yakında domates üretimine başlıyoruz. İlaveten yenilenebilir enerji yatırımlarına model olarak gösterilen güneş enerji santralleri konusunda da atılım yaptık ve 1 megavat güce sahip GES yatırımını hayata geçirdik. Bir yıldır da bu santrallerimizde elektrik üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

Enerji çok önemli bir parametre

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan da, Aziziye Belediyesi'nin enerji ve çevre yatırımları konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Öncelikle ülkemize, Erzurum ve Aziziye ilçesine kazandırılan bu yatırımlar için teşekkür ediyorum" dedi. Enerjinin gelişmişlik için çok önemli bir parametre olduğunu kaydeden Osman Zolan, Erzurum'da buna yönelik yatırımların yapıldığını görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın davetlisi olarak geldikleri Erzurum'da, Enerji Kentleri Birliği'nin Encümen toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini veren Başkan Zolan, "Alacağımız kararlar ve yapacağımız çalışmalar şimdiden hayırlı olsun, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM