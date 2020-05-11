Erzurum'da "Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi" kurulacak Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesince bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" için ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesince bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" için ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın karşılıklı olarak imza altına aldıkları söz konusu sözleşmeyle Erzurum ve bölgede hayvancılığın gelişimine büyük katkı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, Atatürk Üniversitesi ile yürütecekleri prestijli projenin hayvancılık sektörüne yeni ivme kazandıracağını belirterek, projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Belediye olarak kentte tarım ve hayvancılık yatırımlarını önemsediklerini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Erzurum öteden beri tarım ve hayvancılık merkezi olmuştur. Geçmişte yürütülen yanlış tarım ve hayvancılık politikaları yüzünden eski cazibesini kısmen kaybetmiş olsa bile hükümetimiz 18 yıldır Erzurum'u yeniden tarım ve hayvancılığın merkezi haline getirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Bu manada Atatürk Üniversitemizle Erzurum'da Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezini kuruyoruz."

Proje kapsamında Atatürk Üniversitesince elde edilecek embriyoların taşıyıcı düvelere transfer edileceğini anlatan Sekmen, bu transfer sonucunda nitelikli damızlık düve sürülerinin elde edileceğini ve dolayısıyla bölge hayvancılığının çok önemli bir avantaj elde edeceğine dikkati çekti.

Sekmen, proje sayesinde yüzlerce hayvan kapasiteli bir merkez kurulacağını ve Atatürk Üniversitesi ile koordineli biçimde damızlık düve sürüleri elde edilmesini sağlayacaklarını belirterek, "Bu aynı zamanda ilimiz ve bölgemizdeki ıslah çalışmaları için de önemli bir dönemeç olacak. Hem nitelikli damızlık sürüler elde etmiş olacağız hem de bu bölgenin fiziki ve iklim koşullarına uygun türlerin gelişimini ve sayılarının artmasını sağlayacağız. Salgın sürecinin sona ermesiyle embriyo üretimine başlanacak ve transfer işlemi Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesinin iş birliğinde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Çomaklı da Erzurum ve bölge hayvancılığına prestij kazandıracak projeyi Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Atatürk Üniversitesi olarak bölgemizin kalkınma sürecine katkıda bulunacak her çalışmanın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA